Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Tayfun Erdoğan kimdir? en çok merak edilenler arasında. Şarkıcı Emrah'ın oğlu olan Tayfun kaç yaşında? Survivor Tayfun Erdoğan kaç yaşında, nereli? Survivor Tayfun kimin oğlu? aramaları trendlere yerleşti. Tv8 ekranlarının en çokizlenen yarışması Survivor'da bu sene ünlü sanatçı Emrah'ın konuşmadığı oğlu Tayfun da yer alacak. Herkes merakla Survivor Tayfun'un performansının nasıl olacağını bekliyor. Peki Survivor Tayfun Erdoğan kimdir? Survivor Tayfun Erdoğan kaç yaşında, nereli? Survivor Tayfun kimin oğlu? İşte Tayfun Erdoğan biyografisi

Survivor Tayfun Erdoğan kimdir? Survivor Tayfun Erdoğan kaç yaşında, nereli? Survivor Tayfun kimin oğlu?

Survivor Tayfun Erdoğan kimdir?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;

Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum.

Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.

İşte Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun