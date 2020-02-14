Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterchef yarışması ile karşımıza çıkan ve hırsı ile bilinen Survivor Yasin Obuz kaç yaşında? Survivor Yasin Obuz hakkında tüm detaylar haberimizde. Survivor Yasin favori isimler arasında olacak. Survivor 16 Şubat'ta seyirci ile bulaşacak. Survivorseverler gönüllüler takımındaki yarışmacıları araştırmaya başladı. Nefeslerin kesileceği Survivor yarışmasında Peki Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin kaç yaşında, nereli? Survivor Yasin Obuz mesleği ne? İşte Survivor Yasin Obuz biyografisi

Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin kaç yaşında, nereli? Survivor Yasin Obuz mesleği ne?

Survivor Yasin Obuz kimdir?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.

Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini eğlence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.

Yasin Obuz Masterchef'te iken...