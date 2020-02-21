Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 yıl önce evlenen ve hayatını kamera önünde yaşamayı tercih etmeyen Ilıcalı, hamileliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

ACUN DEDE OLUYOR

Acun Ilıcalı'nın 5 sene evli kaldığı Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, 4,5 aylık hamile. Sosyal medya hesabını gizli kullanan ve yakın çevresi dışında kimsenin takip isteğini kabul etmeyen Banu Ilıcalı'nın müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı ileri sürüldü.

3 SENE ÖNCE EVLENDİ

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, 3 sene önce üniversitede tanıştığı Efe Ceyhun ile evlendi. Çiftin düğününe Burcu Esmersoy, Şeyma Subaşı, Nusret Gökçe, Murat Boz, Hadise, Emre Belözoğlu, Fatih Terim, Mustafa Sandal, Öykü Serter ve Zeynep Yılmaz gibi isimler katılmıştı.

Acun Ilıcalı'nın anne babası ve 10 aylık torunları Banu Ilıcalı ile birlikte Bodrum'a tatile giderken feci bir kaza geçirmiş ve kazada hayatlarını kaybetmişti. Kazadan sağ çıkan Banu Ilıcalı'nın ise vücudunda 18 kırık meydana gelmiş. Yıllar sonra ailesinin geçirdiği kazadan bahseden Ilıcalı, "Dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile." demişti.