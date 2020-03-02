Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 yıl Show TV ve A Haber gibi kanallarda muhabirlik yaptıktan sonra şimdilerde YouTube'da içerik üretmeye başlayan fenomen Uras Benlioğlu'nun aracı küle döndü. Kötü haberi Instagram hesabından duyuran fenomen, küle dönen aracından yara almadan çıktı.

ARACI VE KAMERALARI KÜLE DÖNDÜ

Son olarak Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Exatlon Challenge yarışmasında yarışan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan fenomen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda aracının küle dönmüş görüntüsünü paylaşarak "Araba, ekipmanlar hepsi yandı. Çok şükür bende bir şey yok" dedi.

"YILLARDIR ÇALIŞIP ALDIĞI EKİPMANLAR YOK OLDU"

Yanan araçtan burnu bile kanamadan çıkan fenomen, yaşadığı şoku atlattıktan sonra yayınladığı videosunda aracından hasar almadan kurtulan tek şeyin oğlu ve eşinin fotoğrafının bulunduğu çerçeve olduğunu söyledi. Yıllardır çektiği videolarda kullandığı ekipmanları küle dönen Benlioğlu, "Yıllardır çalışıp, kazanıp aldığım tüm ekipmanlar yok oldu. Ama tekrar söyleyeyim ben iyiyim çok şükür" diyerek yaşadığı üzüntüyü paylaştı.