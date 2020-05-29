Anthony Horowitz’in Alex Rider isimli kitabından uyarlanan İngiliz yapımı dizide ünlü Türk oyuncu Haluk Bilginer, başrol olacak. Bilginer, dizide kötü adam Dr. Hugo Greif’i canlandıracak. Çekimleri İngiltere ve Romanya’da gerçekleşecek olan dizi online platformlarda yayınlanacak. Dizi, genç bir ajanın hikayesini anlatırken, 8 bölümden oluşacak
Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol olacak
29.05.2020 - 23:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 23:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü Türk oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol olacak.
Etiketler : Haluk Bilginer,
707577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/707577.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER