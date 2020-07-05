Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX TV'nin başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı yeni yaz dizisi Bay Yanlış yeni bölümleriyle ekrana gelmeye başladı. Senaryosu ve oyuncularıyla kısa sürede dikkat çeken dizide en çok merak edilen ise terasında havuz bulunan ev oldu.

EVİ İÇİN SERVET ÖDEDİ

Dizinin senaryosu, oyuncu kadrosu kadar başrol karakterlerden olan Özgür'ün (Can Yaman) oturduğu ev merak konusu oldu. Bay Yanlış dizisindeki evin gerçek sahibi ise sanat dünyasından, güçlü sesi ile tanınan Linet çıktı. Linet sahibi olduğu bu dubleks ev için tam 1 milyon 250 bin dolar ödedi. Servet değerinde olan bu daire 18. katta yer alıyor. Evin terasından ise Adalar görünüyor.

NE KADAR KİRA ALDIĞI BİLİNMİYOR

Linet, Instagram hesabından deniz manzaralı terasından bol bol fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor. Evini Bay Yanlış dizisi için Gold Yapım'a kiralayan Linet'in yapımcıdan ne kadar kira aldığı ise henüz bilinmiyor.