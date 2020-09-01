Atabeyoğlu Ailesi’nin çapkın üyesi Mithat’ın enişte sevdası bitmek bilmiyor! Genç oyuncu Mekin Sezer’in canlandırdığı Mithat, ‘Aykut Enişte 2’de bu kez çifte enişte coşkusu yaşıyor. Aykut Enişte’ye sevgisi ile ilk filme damga vuran Mithat, Hakan Yılmaz’ın canlandırdığı bacanak Talat’a da toz kondurmuyor!
‘Aykut Enişte 2’nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin yer alırken, filmin yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi yine Onur Bilgetay üstleniyor.
AYKUT ENİŞTE 2
Yapım: BKM
Tür: Komedi
Yapımcı: Necati Akpınar
Senaryo: Cem Gelinoğlu, Giray Altınok, Muammer Tali
Yönetmen: Onur Bilgetay
Görüntü Yönetmeni: Burak Kanbir
Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara, Kerim Ertekin
Aykut Enişte 2'nin çekimleri devam ediyor
Yapımını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Cem Gelinoğlu’nun Giray Altınok ve Muammer Tali’yle birlikte kaleme aldığı ‘Aykut Enişte 2’nin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor! İlk filmin fenomen karakteri, enişte sevdalısı kayınbirader Mithat, bu filmde de seyirciyi yine kahkahaya boğacak.
Atabeyoğlu Ailesi’nin çapkın üyesi Mithat’ın enişte sevdası bitmek bilmiyor! Genç oyuncu Mekin Sezer’in canlandırdığı Mithat, ‘Aykut Enişte 2’de bu kez çifte enişte coşkusu yaşıyor. Aykut Enişte’ye sevgisi ile ilk filme damga vuran Mithat, Hakan Yılmaz’ın canlandırdığı bacanak Talat’a da toz kondurmuyor!
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