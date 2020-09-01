Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atabeyoğlu Ailesi’nin çapkın üyesi Mithat’ın enişte sevdası bitmek bilmiyor! Genç oyuncu Mekin Sezer’in canlandırdığı Mithat, ‘Aykut Enişte 2’de bu kez çifte enişte coşkusu yaşıyor. Aykut Enişte’ye sevgisi ile ilk filme damga vuran Mithat, Hakan Yılmaz’ın canlandırdığı bacanak Talat’a da toz kondurmuyor!



‘Aykut Enişte 2’nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin yer alırken, filmin yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi yine Onur Bilgetay üstleniyor.



AYKUT ENİŞTE 2

Yapım: BKM

Tür: Komedi

Yapımcı: Necati Akpınar

Senaryo: Cem Gelinoğlu, Giray Altınok, Muammer Tali

Yönetmen: Onur Bilgetay

Görüntü Yönetmeni: Burak Kanbir

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara, Kerim Ertekin