Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Duygu Acarsoy, kaptanlık seçimlerinde hayatının itirafını yaptı. Yıllar önce bir evlilik yaptığını söyleyen Duygu, "Ailemin istemediği bir evlilik yaptım ve düğünden sonra şiddet görmeye başladım. Eşim beni dolandırdı her şeyimi elimden aldı. Boşandıktan 14 gün sonra da benim çocukluk arkadaşımla evlendi. O kadın sonra televizyon programlarına çıktı" dedi. Şimdilerde nişanlı olan Duygu, yine aldatıldığını ihaneti de kadının kendisini aramasıyla öğrendiğini söyledi.

ANLATTIKLARI ESRA EROL'U BİLE ŞAŞIRTMIŞ

Yaşadıklarıyla herkesi şaşkına çeviren Duygu'nun bu anlattıklarının ardından hayatı merak konusu oldu. Araştırmaların arından Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı. Orhan Gül ve Merve Gül arasındaki olaylar hakkında canlı yayına bağlanan Duygu Acarsoy, Orhan Gül'ün eski eşi olduğunu söyledi. O dönemde katıldığı canlı yayında herkesi şoke eden ifadeler kullanan Duygu'nun söyledikleri karşısında sunucu Esra Erol da şaşkınlığını gizleyemiyor.

"BEN BOŞANIR BOŞANMAZ DAVULLU ZURNALI DÜĞÜN YAPTILAR

"Duygu, Merve Gül'ün ilkokuldan bu yana arkadaşı olduğunu belirterek, "Benden sonra değil, benimle birlikteyken birlikte olmaya başladılar ve ayrıldıktan hemen sonra davullu zurnalı düğün yaptılar" diyor. Eski kocasının kendisini aldatmakla kalmayıp aynı zamanda dolandırdığını da söyleyen Duygu Acarsoy, eski eş olarak bağlandığı Esra Erol'da programında arkadaşı ve eski eşiyle ilgili itiraflarda bulunmuş.