Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde kırmızı ve mavi takım elenmemek için yarıştı. Birbirinden güçlü isimler bireysel dokunulmazlık oyununda eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele verdi. Gün sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi son anda elenmekten kurtuldu! Çekişmeli geçen lezzet yarışının ardından Masterchef eleme adayları kimler oldu?

10 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlık için mücadele eden yarışmacılar elenmemek için rekabet etti. Adana'da gerçekleştirilen dış çekimde şefler Kırmızı ve Mavi takımdan Adana'ya özgü bir menü istediler. Çekişmeli geçen yarışmanın sonunda bir kişi bireysel dokunulmazlığı alırken eleme adayları tek tek açıklandı…

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. Dün akşam MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Sefa, Eray ve Kaptan Ebru rekabet etti. Eray, bu hafta Kırmızı takımdan elemeye gitmeyen tek isim oldu. Eray bireysel dokunulmazlığı kazandı ve elemeye gitmekten kurtuldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef eleme adayları tek tek açıklandı. Çekişmeli geçen mücadeleler sonucunda Masterchef haftanın 5. eleme adayı Sefa olurken 6. eleme adayı ise Ebru oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye 10 Ekim son bölüm çekimleri Adana'da yapıldı. Adana'nın yöresel lezzetleriule yarışmacılar yarıştı. Yemekler için takımlara bir saat süre verildi. Yemeklerin yapılmasının ardından 9 özel konuğa yemekler ikram edildi. Misafirler yemeklerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kazanan takımı belirleyecek oylamayı yaptı.