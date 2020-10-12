Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal, şubat ayı sonunda bir kız bir erkek bebeği oldu. Sanatçının bu mutluluğu kızı Neva'nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva şimdiye kadar olan süreç boyunca altı ameliyat geçirdi.

Bebek sahibi olduğunun duyulmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Sinan Özen, kızının yaşadığı talihsiz süreçten ve ameliyatlardan bahsederek sevenlerinden dua istemişti.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Sinan Özen'in kızı yine bir ameliyata girecek. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımla dua istedi ve şunları söyledi: "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun… Bu vesileyle kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek dualarınızı eksik etmeyin..."