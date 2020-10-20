Taşıyan'ın acil bir şekilde organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi. Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından “Sevgili Dostlarımız, Değerli Sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yayımlandı.
Müzisyen Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı: Organ nakli bekliyor
20.10.2020 - 16:03 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Müzisyen Hakan Taşıyan rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Hakan Taşıyan,
740333 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/740333.aspx
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