Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşıyan'ın acil bir şekilde organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi. Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından “Sevgili Dostlarımız, Değerli Sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yayımlandı.