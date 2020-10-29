Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi dizisi işlediği konular ve oyuncularıyla uzun süre Türk halkının gönlünde taht kurmuştu. Polat Alemdar olarak dizide yer alan Necati Şaşmaz'ın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil olacağı iddia edildi.

BÜYÜK HEYECANA NEDEN OLDU

Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeniden bir araya geleceğine dair iddialar sosyal medyada gündem oldu!

İRESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Konu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmadı.