Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1987’de Zafer ile nikâh masasına oturan ancak 1995 yılında eşini kaybeden Savaş su sözlere yer verdi: “Sözün bittiği yerdeyim bugün 25 yıl... Saygı sevgi özlemle adamım.”

Usta oyuncunun Zafer Yılmaz'dan Savaş Zafer adında bir oğlu bulunuyor