1987’de Zafer ile nikâh masasına oturan ancak 1995 yılında eşini kaybeden Savaş su sözlere yer verdi: “Sözün bittiği yerdeyim bugün 25 yıl... Saygı sevgi özlemle adamım.”
Usta oyuncunun Zafer Yılmaz'dan Savaş Zafer adında bir oğlu bulunuyor
Perihan Savaş’tan duygulandıran sözler: “Sözün bittiği yerdeyim”
11.11.2020 - 15:16 | Son Güncelleme: 11.11.2020 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk sinemasının usta oyuncusu Perihan Savaş, 25 yıl önce vefat eden eşi Yılmaz Zafer’in ölüm yıldönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile andı.
1987’de Zafer ile nikâh masasına oturan ancak 1995 yılında eşini kaybeden Savaş su sözlere yer verdi: “Sözün bittiği yerdeyim bugün 25 yıl... Saygı sevgi özlemle adamım.”
Etiketler : Perihan Savaş,
745800 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/745800.aspx
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