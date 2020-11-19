Ünlü çift açıklamasında "Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir. Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu haberin bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik" ifadelerine yer verdi.
Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani’den kötü haber
19.11.2020 - 11:40 | Son Güncelleme: 19.11.2020 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani çifti yaklaşık 11 ay önce aile arasında düzenlenen nikâh töreniyle evlenmişti. Bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan ünlü çiftten kötü haber geldi. Ortak bir açıklama yapan çift "Dostluğumuzun kıymeti bakidir" dedi.
Etiketler : Sıla,Hazer Amani,
747485 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/747485.aspx
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