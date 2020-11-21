Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda Fox ekranlarında yayınlanan rekortmen bir dizinin kadrosuna dahil olan ve Doktor Ferda'yı canlandıran 35 yaşındaki Seda Bakan'ın rutin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

"İNŞALLAH FAZLA ZARAR GÖRMEDEN ATLATIRIZ"

Durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan başarılı oyuncu "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz 'Tek korunma yolu maske' dedi. Maskelerinizi çıkartmayın" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun başrol oynadığı dizide ne gibi önemlerin alınacağı ise henüz bilinmiyor.