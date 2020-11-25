Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağaca çarpan Batur kazadan yara almadan kurtulurken, 1 milyon 350 bin TL değerindeki aracı kullanılamaz hale geldi. Batur, kaza sonrası sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara sitem etti. Ünlü YouTuber, bir internet kullanıcısının “Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz” yorumuna “Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır” ifadesinde bulundu.