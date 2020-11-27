Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaptanlar düellosunu kazanarak elde ettiği avantaj ile karşı takımdan önce menüyü yapan Sefa, oyunda da düellolardaki eşleşmeleri de belirledi. Şeflerin verdiği süre sonunda tadım aşamasına geçildi. Şeflerin ortak kararıyla dokunulmazlığı kazanan Sefa'nın kaptan olduğu kırmızı takım oldu.

7. KEZ DOKUNULMAZLIK KAZANDI

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi. Bu oyunda yarışmacılardan Danilo Zanna'nın imza tabağı 'kış bahçesi' yapılması istendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanmak isteyen mavi takım yarışmacıları Serhat, Uğur, Ebru ve Özgül tezgahların başına geçerek istenilen sürede yemeği yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımları sonrasında ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat oldu. Serhat böylece 7. defa bireysel dokunulmazlığı kazanmış oldu.

İLK ELEME ADAYI SEÇİLDİ

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı, mavi takımda yapılan oylama sonucunda belli oldu. Oylamada Ebru ve Uğur'a ikişer oy çıktı. Kurallar gereği eşitlik durumunda ise kararı kaptan verdi. Ancak kaptan olan Ebru kendisi yerine Uğur'un elemeye kalmasını istedi. Böyle haftanın ilk eleme adayı Uğur oldu.