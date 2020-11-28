Çıkan haberler üzerine konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin “Herkese merhaba haberler maalesef doğru. Koronavirüs testim pozitif çıktığı için evimde tedavime devam ediliyor. Çok şükür sağlık durumum gayet iyi. Yaşadığım bu üzücü durumdan dolayı yaklaşık iki aydır hazırlığına ve çekimlerine devam ettiğimiz ‘İyi Aile Babası’ dizisinin çekimlerine yetişemeyeceğim, ekip arkadaşlarımı ve yapım şirketimizi mağdur etmemek için yollarımızı karşılıklı anlaşma ile ayırma kararı aldık” ifadelerini kullandı.
Koronavirüse yakalanan Bahar Şahin, yeni dizinin kadrosundan ayrıldı
28.11.2020 - 12:16 | Son Güncelleme: 28.11.2020 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Bahar Şahin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Yeni bir proje olan ‘İyi Aile Babası’ ile ekranlara dönmeye hazırlanan 23 yaşındaki oyuncu bir süre setlerden uzak kalma kararı aldığı ve kadrodan ayrıldığı öğrenildi.
Etiketler : Bahar Şahin,
749557 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/749557.aspx
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