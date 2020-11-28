Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıkan haberler üzerine konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin “Herkese merhaba haberler maalesef doğru. Koronavirüs testim pozitif çıktığı için evimde tedavime devam ediliyor. Çok şükür sağlık durumum gayet iyi. Yaşadığım bu üzücü durumdan dolayı yaklaşık iki aydır hazırlığına ve çekimlerine devam ettiğimiz ‘İyi Aile Babası’ dizisinin çekimlerine yetişemeyeceğim, ekip arkadaşlarımı ve yapım şirketimizi mağdur etmemek için yollarımızı karşılıklı anlaşma ile ayırma kararı aldık” ifadelerini kullandı.