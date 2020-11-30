Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı dizinin 15.bölümünde ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç rol alacak. Dalkılıç, diziye konuk olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu.
Şarkıcı Murat Dalkılıç, Menajerimi Ara’da rol alacak
30.11.2020 - 13:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
STAR TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın bu hafta yayınlanacak bölümünde sürpriz bir isim yer alıyor.
Etiketler : Murat Dalkılıç,Menajerimi Ara,
749986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/749986.aspx
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