Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı dizinin 15.bölümünde ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç rol alacak. Dalkılıç, diziye konuk olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu.