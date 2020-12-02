Anne olmak için gün sayan şarkıcı Merve Özbey, 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey’i dün kalp krizi sonucu kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı Instagram’dan duyuran Özbey “Geçen sene tam bugün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı atlamam. Neler değişti babacım. Mesela dün sen gittin 1 günde artık ne pazarların ne fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem sesin yerine geldi mi mesela yemek yiyebiliyor musun? Ne garip...” sözlerine yer verdi.
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, baba acısıyla sarsıldı
02.12.2020 - 11:11 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anne olmak için gün sayan şarkıcı Merve Özbey, 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey’i dün kalp krizi sonucu kaybetti.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Merve Özbey,
750460 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/750460.aspx
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