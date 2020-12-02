Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne olmak için gün sayan şarkıcı Merve Özbey, 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey’i dün kalp krizi sonucu kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı Instagram’dan duyuran Özbey “Geçen sene tam bugün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı atlamam. Neler değişti babacım. Mesela dün sen gittin 1 günde artık ne pazarların ne fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem sesin yerine geldi mi mesela yemek yiyebiliyor musun? Ne garip...” sözlerine yer verdi.