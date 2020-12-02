Ölüm haberini sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Alptekin "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık." ifadelerine yer verdi. Çift 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikâh masasına oturmuştu.