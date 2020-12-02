Ölüm haberini sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Alptekin "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık." ifadelerine yer verdi. Çift 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikâh masasına oturmuştu.
Yaşar Alptekin’in eşi hayatını kaybetti
02.12.2020 - 11:25 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin’in 66 yaşındaki eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti.
Etiketler : yaşar alptekin,
750462 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/750462.aspx
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