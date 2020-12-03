Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz programına 2010'da doğuştan görme engelli ancak engelinin çok üstünde yeteneklere sahip olan Bilal Göregen 'konuk’ olmuştu. Ağzı ile çeşitli enstrümanların seslerini çıkartarak tam bir ekipmiş gibi tek başına şarkıları seslendirebilen Göregen program vasıtasıyla tüm Türkiye’ye adını duyurmayı başarmıştı. 32 yaşındaki Göregen, bir süredir YouTube’a düzenli olarak video yüklüyor, ürettiği içerikler ise dünya çapında izlenmeyi başarıyor.

SADECE 6 SAATTE 340 BİN KİŞİ TIKLADI

Göregen, 2018 yılının aralık ayında YouTube’a Otomania’nın levan Polkka isimli fenomen şarkısını darbuka ile çalıp mırıldandığı ilk videosunu yükledi. Göregen’in videosu üzerine kedi GIF’i eklenip birçok platformlarda da viral olmaya başladı. Hatta “Cat Vibing” adında bir akımın başlamasına bile sebep oldu. Bu durumu değerlendiren Göregen, 1 Kasım 2020’de montajlı videoyu kendi kanalından paylaştı. Göregen’in videosu sadece 6 saat içerisinde tam 340 bin kişi tarafından izlenme sayısına ulaştı. Son olarak 17 milyon görüntüleme ve 1 milyon 100 binden fazla beğeni alan Göregen’in videosuna YouTube’dan da tebrik geldi. YouTube bu başarıyı resmi Instagram hesabından bir paylaşım yaparak kutladı. Instagram’da 26,4 milyon takipçisi bulunan YouTube, paylaşımının açıklama bölümünden de herkesi Bilal Göregen’in kanalına yönlendirdi. Göregen’in videolarının izlenme sayısının daha da artması bekleniyor...