Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu Haldun Dormen, bu haberi sosyal medya hesabından “Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdi. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum” sözleriyle duyurmuştu.

92 yaşındaki usta oyuncu sağlık durumuyla ilgili son durumu yine sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Dormen “Sağlığıma tekrar kavuşuyorum. Arayan, soran herkese teşekkür ederim" dedi.