Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan 19 yaşındaki Tabar 2017 yılında "Angelina Jolie'ye benzemek için 50 ameliyat olan kız" ifadesiyle paylaşılan fotoğrafla şöhrete kavuşmuştu. 5 Ekim 2019’da gözaltına alınan genç kızın kamuoyunu yolsuzluğa teşvik etmek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını İranlı gazeteci Masih Alinejad, sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Gazeteci Alinejad, Tabar’ın serbest bırakılması için imza kampanyası başlatırken, sosyal medyadan da genç kıza destek yorumları yağmaya başladı.



Öte yandan bir dizi ameliyatla yüzünü değiştirdiği iddia edilen Tabar, yüzünde hiçbir estetik müdahale olmadığını, fotoğraflarını düzenleyerek yaptığı makyajlarla görüntüsünü değiştirdiğini açıklamıştı. Tabar “Ben aslında photoshop programıyla oynanmış halime benzemiyorum. Amacım oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek değil, 2005 yapımı Ölü Gelin filmindeki karaktere benzemekti" ifadelerine yer vermişti.