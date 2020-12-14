Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen 120. bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Takımlar, şeflerin isteği doğrultusunda Balkan mutfağının lezzetlerinden şile paprika, tavce gravce, Boşnak böreği, tavuk büryan (mişöriz) ve kaymaçina yapmaya çalıştı.

TÜM TAKIM ELEMEYE KALDI

1 saatlik sürenin sonunda yemeklerini hazırlayan takımlar şeflerin tadımına sundu. Şeflerin açıklamasına göre kırmızı takım son dokunulmazlığı kazandı. Böylece Özgül, Emir ve Eray MasterChef Türkiye'nin son beşine kalan ilk isimler oldu. MasterChef'te ilk iki eleme adayı mavi takımdan Sefa ve Serhat olmuştu. Dokunulmazlığı kaybeden yine mavi takım olunca Barbaros direkt olarak potaya girmiş oldu.

FİNALE GÜNLER KALA ELENDİ

Böylece bu haftanın eleme adayları mavi takımdan Barbaros, Serhat ve Sefa oldu. Bu oyunda yarışmacılardan bir saat içinde Danilo Şef'in imza tabağının hazırlanması istendi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayanın Barbaros olduğu açıklandı.

MasterChef'ten bu hafta elenen yarışmacı ise Sefa oldu.