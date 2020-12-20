 25 Aralık’ta yayınlanacak klip için kamera karşısına geçen ünlü rapçi senaryo gereği çekilen patlama sahnesinde alevlerinde arasında kaldı. Set ekibinin olaya hızlı müdahalesiyle herkesi korkutan yangın büyük zarar vermeden söndürülürken, Tepki ise kazadan ufak yaralarla kurtulmayı başardı.