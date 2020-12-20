25 Aralık’ta yayınlanacak klip için kamera karşısına geçen ünlü rapçi senaryo gereği çekilen patlama sahnesinde alevlerinde arasında kaldı. Set ekibinin olaya hızlı müdahalesiyle herkesi korkutan yangın büyük zarar vermeden söndürülürken, Tepki ise kazadan ufak yaralarla kurtulmayı başardı.
Ünlü rapçi alevlerin arasında kaldı!
20.12.2020 - 14:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk rapinin başarılı ve sevilen isimleri arasındaki Tepki, yeni şarkısı ‘SIK’ ın klip çekiminde büyük bir kaza atlattı.
Etiketler : tepki,yangın,
754346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/754346.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER