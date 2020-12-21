Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Bir Annenin Günahı 21 Kasım tarihinde ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşmuştu. “Kim bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar?” tartışmasını gündeme taşıyacak dizi dramatik sahnelerle izleyiciyi etkilemeyi beklerken reytinglerde istenen sonucu elde edemedi. 19 Aralık Cumartesi ekrana gelen 5. bölümü ile ekranlara gelen dizi, final bile yapamadan yayından kaldırıldı.