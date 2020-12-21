Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Bir Annenin Günahı 21 Kasım tarihinde ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşmuştu. “Kim bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar?” tartışmasını gündeme taşıyacak dizi dramatik sahnelerle izleyiciyi etkilemeyi beklerken reytinglerde istenen sonucu elde edemedi. 19 Aralık Cumartesi ekrana gelen 5. bölümü ile ekranlara gelen dizi, final bile yapamadan yayından kaldırıldı.
‘Bir Annenin Günahı’ dizisi final bile yapamadı
21.12.2020 - 13:06 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reytinglerde istenen sonucu elde edemeyen Bir Annenin Günahı dizisinin de fişi çekildi.
Etiketler : Bir Annenin Günahı,
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