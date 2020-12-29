Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, dün akşam 34. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin büyük bir ilgiyle izlenen son bölümünde bir de veda sahnesi yaşandı.

DİZİDEN AYRILDI

Sahra ve Gediz'in arasında yaşananlar, Nare ve Sancar'ın hikayesinin önüne geçmeye başladı. Ancak ilişkileriyle herkesi ekrana kilitleyen çiftten kötü haber geldi ve Sahra hayatını kaybetti. Diziye sonradan dahil olan Deniz Işın da dün akşam yayınlanan bölümle senaryo gereği ölerek kadrodan ayrılmış oldu.

"ÇOK GÜZEL BİR SÜRÜ İNSAN KAZANDIM"

Dizi setinde çektirdikleri pozları Instagram hesabından yayınlayan Işın, veda paylaşımında "Sahra olmak, olmaya çalışmak niyetiyle gittiğim yerde bir de üstüne çok şey öğrendim ve çok güzel bir sürü insan kazandım. Çok teşekkürler" dedi.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

Deniz Işın, 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun oldu. Halen yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Instagram ve Scorp gibi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandığı videolarda yaptığı taklitler ile dikkatleri üzerine çeken Deniz Işın, ilk oyunculuk deneyimini FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile yaşadı.