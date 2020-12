Türkiye Gazetesi

Aşı olduğu ana ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram’dan takipçileriyle paylaşan 41 yaşındaki Şıkel “3.faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil” şeklinde not düşmüştü. Ünlü mankenin bu fotoğrafına takipçilerinden ‘nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?’ şeklinde mesajlar geldi.



‘DENEK OLARAK KATILDIM’

Bunun üzerine Şıkel, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için yine Instagram sayfasından bir açıklama yayınladı. Şıkel “Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3' çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim. Bana yapılan aşı da olabilir plasebo da olabilir. Şu an bunu doktorlarımız dahil kimse bilmiyor. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi bende öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız. Saygılar” İfadelerini kullandı.