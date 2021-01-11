Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT'de yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı, Marketing Türkiye dergisinin yaptığı '2020’nin En’leri' araştırmasına göre yılın en çok beğenilen dizisi olmaya hak kazandı. Reytinglerini özellikle AB ve ABC1 gruplarında 16-17 seviyesine kadar çıkartarak rekor kıran dizi, öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı dizi her salı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.