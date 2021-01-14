Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günaydın'ın haberine göre Mersin’de bir AVM’de konser veren Rafet el Roman’dan çıkışta Sümeyye A. isimli hayranı sesini değerlendirmesini istedi. Genç kızın sesini dinleyip yeteneksiz bulan El Roman’a bu kez de kızın sevgilisi Ümit Ö. telefonla ulaşarak tehdit ve hakaretler savurdu.

El Roman’ın başvurusu sonucu başlatılan soruşturma kapsamında Sümeyye A. hakkında 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan dava açıldı.

4 yıla kadar hapsi istenen ve Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Ümit Ö. ise amacının tehdit etmek olmadığını, ancak birlikte yaşadığı insana sarkıntılık edildiğini düşünüp, bunun verdiği sinirle yanlış anlaşılabilecek şeyler söylemiş olabileceğini ifade etti.