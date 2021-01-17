Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı olan Gomez’in yeni parçası “De Luna Vez”in klibi yayınlandı. Şarkının giriş sahnelerinde kullanılan dekor ve efektler ise İrem Derici’nin hayranları tarafından, birkaç ay önce yayınlanan “Senin Hastan” adlı şarkının klibine çok benzetildi. Derici’nin hayranları sosyal medyada, Gomez’in klipte yer alan dekor ve dans figürlerini kopyaladığını iddia ederek tepki gösterdi.