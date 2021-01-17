Amerikalı oyuncu ve şarkıcı olan Gomez’in yeni parçası “De Luna Vez”in klibi yayınlandı. Şarkının giriş sahnelerinde kullanılan dekor ve efektler ise İrem Derici’nin hayranları tarafından, birkaç ay önce yayınlanan “Senin Hastan” adlı şarkının klibine çok benzetildi. Derici’nin hayranları sosyal medyada, Gomez’in klipte yer alan dekor ve dans figürlerini kopyaladığını iddia ederek tepki gösterdi.
İrem Derici hayranlarından Selena Gomez’e taklit suçlaması
17.01.2021 - 13:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, İrem Derici’nin hayranları tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.
Etiketler : irem derici,selana gomez,klip,
760616 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/760616.aspx
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