Nevzat'ın avukatlığından çekilmişti... 'Narin için adalet' dedi 'saç teli' detayına dikkat çekti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Nevzat&#039;ın avukatlığından çekilmişti... &#039;Narin için adalet&#039; dedi &#039;saç teli&#039; detayına dikkat çekti!
Narin Güran cinayetinin şüphelilerinden Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, davadan çekilmesine rağmen "Narin için adalet" diyerek yeni delilleri açıkladı. Eryılmaz, küçük kızın üzerindeki saç tellerinin kilit delil olduğunu belirterek, akrabalardan örnek alınmasını ve "kasten öldürme" suçlamasıyla yeni dava açılmasını talep etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bulunmuş, dava ise Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

28 Aralık 2024'te çıkan kararla Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Ancak hala kimin kimlerle anlaşarak cinayeti gerçekleştirdiği belli değil. 

Nevzat'ın avukatlığından çekilmişti... 'Narin için adalet' dedi 'saç teli' detayına dikkat çekti! - 1. Resim

NEVZAT'IN ESKİ AVUKATINDAN YENİ AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde süreç devam ederken, Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Bahtiyar'ın diğer avukatının "Narin'i Nevzat öldürdü" ifadesini içeren ses kaydını öne sürerek davadan çekildiğini duyurmuştu. Günler sonra yeniden bir açıklama geldi.

Nevzat'ın avukatlığından çekilmişti... 'Narin için adalet' dedi 'saç teli' detayına dikkat çekti! - 2. Resim

NARİN'İN AVUCUNDAKİ SAÇ TELLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

"Narin için adalet" diyoruz başlığıyla yazılan satırlarda Eryılmaz, Narin'in avuç içinden ve elbiselerinden çıkan saç telleri hakkında, anne soyundan akrabalarının tespit edilmesini, bu kişilerden alınacak saç ve kıl örnekleri üzerinde fiziksel ve nicel inceleme yapılmasını ve çocuğu kasten öldürme suçu ile iştirakten tespit edilen kişiler hakkında kamu davası açılmasını talep ettiklerini belirtti.

Nevzat'ın avukatlığından çekilmişti... 'Narin için adalet' dedi 'saç teli' detayına dikkat çekti! - 3. Resim

Ayrıca Eryılmaz, HTS kayıtları ve videolar üzerinde tespit edilen şüpheliler hakkında suç delillerini karartma iddiaları ile diğer tüm şikayetlerin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulacağını da ifade etti.

