Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrol oyuncusu Neslihan Atagül’ün sağlık problemleri sebebiyle canlandırdığı Nare karakterine veda etmesinin ardından kadrodan bir ayrılık haberi daha geldi. Gediz karakterini oynayan Uraz Kaygılaroğlu'nun da yaklaşık 2 ay sonra diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak Atagül’ün beklenmedik vedasının ardından senaryoda değişikliğe gidilmesiyle Kaygılaroğlu’nun da ayrılık tarihinin öne çekildiği öğrenildi. Gediz karakteri de sevilen diziye 1 ya da 2 bölüm sonunda veda edecek.