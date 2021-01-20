Başrol oyuncusu Neslihan Atagül’ün sağlık problemleri sebebiyle canlandırdığı Nare karakterine veda etmesinin ardından kadrodan bir ayrılık haberi daha geldi. Gediz karakterini oynayan Uraz Kaygılaroğlu'nun da yaklaşık 2 ay sonra diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak Atagül’ün beklenmedik vedasının ardından senaryoda değişikliğe gidilmesiyle Kaygılaroğlu’nun da ayrılık tarihinin öne çekildiği öğrenildi. Gediz karakteri de sevilen diziye 1 ya da 2 bölüm sonunda veda edecek.
Sefirin Kızı dizisinde flaş bir ayrılık daha! Diğer başrolde veda ediyor
20.01.2021 - 16:00 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı’nda adeta yaprak dökümü yaşanıyor.
Etiketler : neslihan atagül,uraz kaygılaroğlu,sefirin kızı,
761347 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/761347.aspx
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