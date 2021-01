Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar hem yazılı hem de görsel medyada herhangi bir açıklamada bulunmayıp, bu tarz şeylerden kaçtığını dile getiren Aktan “Ancak içinde bulunduğum durum, artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettirdi. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bundan sebeptir ki her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim. Lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz” ifadelerini kullandı.

Bu zamana kadar sessizliği tercih etme sebebinin evladı olduğuna dikkat çeken Aktan “Bu saatten sonra sessizliğimi bozmamın nedeni de yine evladım. Tek derdim, mücadelem evladımın velayetinin benden alınmamasıdır" açıklamasında bulundu.



‘ÇAMUR AT İZİ KALSIN’

Geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyadan açıklama yapan Özcan Deniz ise “Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim. Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu” ifadelerine yer vermişti.