Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüse dair tüm önlemleri almalarına rağmen testlerinin pozitif çıktığını paylaşan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından “Pandemi sürecinin başından beri gerçekten çok dikkatli ve özenli davranmamıza rağmen; maalesef çocuklarım Yavuz, Yaman ve benim Covid-19 test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik” açıklamasında bulundu.