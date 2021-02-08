Koronavirüse dair tüm önlemleri almalarına rağmen testlerinin pozitif çıktığını paylaşan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından “Pandemi sürecinin başından beri gerçekten çok dikkatli ve özenli davranmamıza rağmen; maalesef çocuklarım Yavuz, Yaman ve benim Covid-19 test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik” açıklamasında bulundu.
Emina Jahovic ve çocukları koronavirüse yakalandı
08.02.2021 - 11:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, iki çocuğuyla birlikte koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.
Etiketler : Emina Jahovic,koronavirüs,
766030 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/766030.aspx
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