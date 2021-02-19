Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanma süreci hızla devam ediyor. Aşı olan ünlü isimlerden Nilüfer de aşı olduğu anları "Karar verdim aşı oldum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak ünlü sanatçıya bir takipçisi "Bu korona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" yazıp gülücük emojisi koydu. Gelen bu yoruma şaşıran Nilüfer "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş değil mi?" açıklamasında bulundu.