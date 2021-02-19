Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanma süreci hızla devam ediyor. Aşı olan ünlü isimlerden Nilüfer de aşı olduğu anları "Karar verdim aşı oldum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak ünlü sanatçıya bir takipçisi "Bu korona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" yazıp gülücük emojisi koydu. Gelen bu yoruma şaşıran Nilüfer "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş değil mi?" açıklamasında bulundu.
Sanatçı Nilüfer’i kızdıran “aşı” yorumu
19.02.2021 - 12:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanma süreci hızla devam ediyor. Aşı olan ünlü isimlerden Nilüfer de aşı olduğu anları "Karar verdim aşı oldum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Etiketler : nilüfer,koronavirüs,kovid-19,aşı,
768842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/768842.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER