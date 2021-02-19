Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Kötü sözün bana dokunmasını istemiyorum’

İkinci çocuğuna hamileyken gelen bir mesajdan sonra bu kararı aldığına dikkat çeken Korel "'Eminim birçok kişi yorumlarım ve DM'lerim kapalı olduğu konusunda sitemkâr eleştirilerde bulunuyor, sebebini merak ediyor. Çünkü artık kötü sözün de onu söyleyen kişinin de kontrolsüz ve vahşi bir şekilde bana dokunmasını istemiyorum, daha doğrusu o kişinin bana dokunduğunu sanmasına izin vermiyorum” dedi.

‘Açıklama yapmayı bıraktım’

‘Artık sadece içimden geleni, gözümün gördüğünü korkmadan otosansür uygulamadan paylaşmak istiyorum’ diyen Korel “Söylenen her şeyi ciddiye alıp, üzülüp, o insanı kazanmaya çalışıp açıklama yapmayı da bıraktım. Ne zaman biliyor musunuz? İkinci yavruma hamileyken DM kutuma düşen bir mesajdan sonra... ''Gebermeniz için her gün dua ediyorum" Aman bırak hasta onlar deyip kestirip atmayın artık. Böyle diye diye vücut bulmuş bu şeytanlığı besleyip duruyoruz” ifadelerini kullandı.