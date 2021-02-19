Başrollerini Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı diziye TV100’ün haberine göre iki başarılı oyuncu daha transfer oluyor. Erkek şiddetine dikkat çekilen diziye son olarak Mine Tugay konuk olurken, 9. ve 10. bölümlerinde ise Nur Fettahoğlu rol alacak.
Hükümsüz’e iki başarılı oyuncu transfer oluyor
19.02.2021 - 16:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisi büyük bir ilgiyle izlenmeyi sürdürüyor.
Etiketler : hükümsüz,nur fettahoğlu,mine tugay,
768900 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/768900.aspx
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