Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı diziye TV100’ün haberine göre iki başarılı oyuncu daha transfer oluyor. Erkek şiddetine dikkat çekilen diziye son olarak Mine Tugay konuk olurken, 9. ve 10. bölümlerinde ise Nur Fettahoğlu rol alacak.