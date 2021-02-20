Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her fırsatta dünya starı olacağını iddia eden 20 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, Warner Music Global etiketiyle İngilizce ‘Retrograde’ şarkısını tamamladı. CNN Türk’ün haberine göre parçanın söz ve müziğine İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile Amerikalı Diplo imzalarını attı. Sarah Hudson, King Hery ve Luca Pretolosi’nin yanı sıra Türk müzisyenler de ekipte yer aldı. Genç şarkıcı 26 Şubat’ta tüm dünyada yayınlanacak ‘Retrograde’ için “Heyecandan elim ayağım titriyor. Hayallerim için büyük bir adım attım. Bu daha başlangıç, sadece bir merhaba. İki-üç ay sonra yeni parçalar gelecek. Şarkıya uzay mekiğinde klip çektik. Genel yönetmenliğini ben yaptım” ifadelerini kullandı. Z kuşağını yansıtan bir klip olduğuna dikkat çeken Tilki “Mükemmel İngilizce konuşmuyorum ama anadilim gibi şarkı söylüyorum. Bir yıldır dünyanın en iyi vokal koçu ile çalışıyorum çünkü. ‘Retrograde’i kendi adıma değil, ülkem adına çıkarıyorum. İstiyorum ki, tüm dünya Türk müzisyenlerini tanısın. Sevenlerimin benim için dua etmesini istiyorum. Allah utandırmasın” açıklamasında bulundu.