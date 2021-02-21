Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tv100'ün haberine göre başarılı oyuncu, Murat Yıldırım ile paylaştığı dizinin ardından Hollywood projesinden teklif aldı. Dizinin detaylarına ve Bilgiç'in karakterine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, 28 yaşındaki oyuncunun Türkiye sınırları aşması ise takdir topladı.