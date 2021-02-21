Tv100'ün haberine göre başarılı oyuncu, Murat Yıldırım ile paylaştığı dizinin ardından Hollywood projesinden teklif aldı. Dizinin detaylarına ve Bilgiç'in karakterine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, 28 yaşındaki oyuncunun Türkiye sınırları aşması ise takdir topladı.
Esra Bilgiç’e Hollywood yolu gözüktü
21.02.2021 - 12:30 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinde ''Sibel'' karakterini canlandıran Esra Bilgiç, dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom'un rol alacağı yabancı bir projeye dâhil oldu.
Etiketler : esra bilgiç,ramo,orlando bloom,
769329 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/769329.aspx
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