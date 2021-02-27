Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

34 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıl arkadaşıyla birlikte Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi. Şişli Sıraselviler Caddesi'nde polis denetimi olduğu için trafik yavaş ilerliyordu. Takside bulunan Serkan Özcan, iddiaya göre araç içerisinden başını çıkartarak polis memurlarına hitaben "Şerefsizler, rüşvetçiler sizi" diyerek hakaret etti.

Suçlamaları reddettiler

Sabah'ın haberine göre polis memurlarınca tutanak tutularak ikili polis merkezine götürüldü. İfadelerinde suçlamaları reddetseler bile savcılık Selen ve arkadaşının savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirerek iddianame düzenledi. İki arkadaşın birden fazla görevli memura karşı zincirleme şekilde hakaret ettikleri belirtilerek dava açıldı. Seyven ve arkadaşı 2.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.