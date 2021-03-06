Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Muğla’nın Ula ilçesi Akçapınar mahallesinde kiraladığı evde tatil amacıyla bulunan ünlü tasarımcı 34 yaşındaki Aslı Yılmaztürk ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yakın arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan model Didem Soydan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Soydan, Twitter hesabından “Sektöre ilk girdiğimden beri tanıdığım, varlıkları ile güzellik katan insanlardan birinin ölüm haberini aldım. Prenses gitti. Bana bir tavsiyesi vardı bu mecra ile ilgili. Onu uygulama zamanı. Bye bye twitter” ifadesinde bulundu.



36 yaşındaki model, bu paylaşımıyla hayatını kaybeden arkadaşının tavsiyesine uyduğunu ve Twitter hesabını kapatacağını duyurmuş oldu.