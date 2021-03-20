Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy'de bir balıkçı çıkışında aracına giderken görüntülenen Erbil, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Milliyet’te yer alan habere göre 64 yaşındaki sanatçı “Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Yanımda sevdiklerim ve dostlarım vardı. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim” açıklamasında bulundu. Keyfi yerinde olan Erbil'e; eski eşi Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil ve şarkıcı Arto da eşlik etti.