Arnavutköy'de bir balıkçı çıkışında aracına giderken görüntülenen Erbil, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Milliyet’te yer alan habere göre 64 yaşındaki sanatçı “Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Yanımda sevdiklerim ve dostlarım vardı. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim” açıklamasında bulundu. Keyfi yerinde olan Erbil'e; eski eşi Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil ve şarkıcı Arto da eşlik etti.
Mehmet Ali Erbil zor günleri geride bıraktı
20.03.2021 - 13:27 | Son Güncelleme: 20.03.2021 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırdıktan sonra aylarca yoğun bakımda tedavi gören ve “kaçış sendromu” hastalığı nüksettiği için büyük sıkıntılar yaşayan Mehmet Ali Erbil, uzun bir aradan sonra ilk kez dışarıya çıktı.
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776017 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/776017.aspx
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