Edinilen bilgilere göre olay Çıtak'ın Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezinde meydana geldi. Yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırdı. Olayda Çıtak yara almazken, bir çalışanı başından aldığı darbeyle yaralandı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, saldırıya uğradı
31.03.2021 - 17:40 | Son Güncelleme: 31.03.2021 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'nda sahibi olduğu güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Olayda Çıtak'ın bir çalışanı kafasından yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İbrahim Tatlıses,Dilan Çıtak,
778862 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/778862.aspx
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