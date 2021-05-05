Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyon programı çekimlerine ara verilen İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya (25) ile birlikte Bodrum’a geldi. Tatlıses, yakın dostları ve Karakaya ile birlikte Bitez’de bulunan işletmesinde iftar yemeğine katıldı. İftar sonrası “ibo show’u izleyen Tatlıses’in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.