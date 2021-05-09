Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu yıl ekibe erken veda eden iki isim Cemal Hünal ve Çağrı Atakan bir araya gelerek eski günleri yad etti ve bazı itiraflarda bulundu.

CEZAYI BATUHAN YEMİŞTİ

Survivor'da Batuhan Karacakaya yemek çalarken yakalanmış ve gündemden düşmemişti. Acun Ilıcalı ise bu duruma sinirlenmiş konseyde Batuhan Karacakaya için ceza uygulamıştı. Acun Ilıcalı verdiği cezaya göre Batuhan Karacakaya'nın kazandığı yemek ödülleri iptal edilmişti. Fakat olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Survivor'dan elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'ın birlikte sosyal medyadan paylaştığı video yine gündeme bomba gibi düştü.

"YEMEĞİ BİZ ÇALDIK BATUHAN YAKALANDI"

Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'ın birlikte çektiği videoda Cemal Hünal bomba itirafta bulundu. Cemal Hünal videoda "En çok güldüğüm şey yemeği biz çaldık, Batuhan yakalandı" dedi. Cemal Hünal'ın bu sözleri üzerine Çağrı Atakan da "Abi biz çalmadık yemek şöyle şeyler söyleme" dedi.