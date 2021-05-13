Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevilen oyuncu Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin, Pazartesi günü sabaha karşı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

VEFAT HABERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babasının vefat haberini, "Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah'ım mekanını cennet eylesin melek kalplimin" sözleriyle duyurdu.

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLAMIŞTI

Oyuncu geçen aylarda baba-kız pozunu yayınlayarak, altına "İyi ki doğdun Volkan. Sevgi dolu, iyilik dolu kalbinle yetiştirdiğin bu kız sana ve sağlığına her gün şükrediyor. Babam ve Ben" notunu düşmüştü.

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Dizi ve tiyatro oyuncusu olan Büşra Pekin, Aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Büşra Pekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanınmıştır.

2005 yılında katıldığı BKM Mutfak kadrosu ile adını duyuran Büşra Pekin daha sonraki süreçte birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır.

BÜŞRA PEKİN FİLMLERİ

2007 Kutsal Damacana (Selen)

2009 Neşeli Hayat (Ayla Şenyurt)

2010 Çok Filim Hareketler Bunlar (Hatice)

2010 Gişe Memuru (Nevra)

2013 Mutlu Aile Defteri (İsmet Taşyumruk)

2014 İtirazım Var (Nebahat Kuzu)

2014 Hadi İnşallah (Pucca)

2015 Nadide Hayat (Konuşan Kaplumbağa)

2016 Benim Adım Feridun