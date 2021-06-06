Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denize olan tutkusuyla bilinen ve bu doğrultuda Kuzey Ege'ye yerleşen komedyen Ata Demirer, yaşanan salya tehlikesine vurgu yaptı. Marmara'da adeta kabusa dönüşen deniz salyasına Bakan Kurum tarafından açıklanan 21 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı ile kontrol etmek amaçlanıyor.

"ACİL ÖNLEM ŞART"

Ünlü komedyen Demirer, sosyal paylaşım sitesinde deniz altında salyaları çektiği fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinden okuyucuları ile paylaştı.

Demirer, Edremit Körfezi’nde de müsilaj tehlikesine dikkat çekerek, "Deniz salyası cam gibi suları bu hale getirmiş maalesef. Kuzey Ege de kirlilikten nasibini alıyor. Acil önlem şart" ifadelerini kullanarak paylaştı.



Demirer bu arada, ‘Bursa Bülbülü’ filminin ise senaryosunu bitirdiğini de yine sosyal paylaşımı platformundan sevenlerine duyurdu.

Ayvalık'ta Ata Demirer rüzgarı esti Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü komedyen Ata Demirer hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Ata Demirer yeni yaşını adada kutladı Ünlü komedyen Ata Demirer 47’nci yaş gününü Bozcaada’da kutladı.