Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisi, Exxen platformu için yeniden çekiliyor. TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan dizi, 8 yıl aradan sonra yeniden aynı kadro ve aynı mekanlar ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant'ın paylaştığı Leyla ile Mecnun için geri sayım başladı.

ASUMAN DABAK GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz günlerde Kireçburnu'nda çekimlerine başlanan diziye sürpriz bir oyuncu daha katıldı. Bir dönem dizide Mecnun'un annesi, İskender'in eşi Pakize'yi canlandıran ünlü oyuncu Asuman Dabak, yıllar sonra diziye geri döndü. Dizinin yeni bir platformda yayınlanacağı haberi duyurulduktan sonra Leyla ile Mecnun takipçilerinin en çok istediği transferlerden olan Dabak'ın dönüşü, büyük bir kitleyi mutlu etti.

10 YIL SONRA AYNI POZ

Dizinin görüntü yönetmeni Barbaros Engin, 10 yıl sonra İskender ve Pakize'nin yeniden buluştuğu o anları Instagram'dan paylaştı. Engin, paylaşımına "Bir 10 yıl daha..." notunu ekledi.

Son Yaz'dan Leyla ile Mecnun'a bir transfer daha Ekranların sevilen dizisi Son Yaz'da Selim Savcı karakterini canlandıran Ali Atay'ın ardından diziden bir isim daha Leyla ile Mecnun'da boy gösterecek.